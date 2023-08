Ciidamada oo culeyska ku kordhinaya Shabaabka Galmudug

Wasiir Cigaal ayaa bidhaamiyay in qasdiga Galmudug uu yahay inaanay Shabaabka dib dambe ugu soo laaban dhulkeeda, ayna tahay in ciidamada iyo xoogaga deegaanka ay si buuxdo isugu fidiyaan deegaanada Galmudug.

Wasiir Kuxigeenka ayaa tilmaamay in Waqooyiga Gobolka Galgaduud lagu diyaariyay ciidamo ka hortagga in firxadka maleeshiyada Shabaabka ay u gudbaan dhanka deriska ee Itoobiya.