Ciidamada oo gacanta ku soo dhigay ninkii xaaskiisa ku gubay Muqdisho (SAWIRRO)

Ciidamada amniga ayaa ka dib geeridii hooyadaasi oo xaamilo ahayd bilaabay in ay baadigoobaan eedeysanaha, taas oo u sahashay in kol horeba uu ka baxsado Caasimadda Muqdisho.

Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa mar dambe qoraal uu soo saaray ku sheegay in eedeysanaha lala soo qabtay laba nin, oo kala shaqeynaysay in uu ka baxsado sharciga.