Ciidamada oo horumar ka sameynaya hawlgalka Gobolka Mudug

Shabaabka ayaa waxaa muuqata in mar kale uu culeys ka soo fuulay dhanka ciidamada ee la doonayo in gobolka ay isku wada fidiyaan.

Cutubyo kale oo ciidamada ah oo la fillayo in laga soo dhaqaajiyo dhanka Xarardheere ayaa la doonaya in ay qabtaan deegaanada Jowle iyo Dhalwo.

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa gadaal ka riixaya in ciidamadu ay si buuxdo ula wareegaan gacan ku haynta deegaanka Caad, oo lagu tilmaamo in Shabaabku ku leeyihiin saldhigooda ugu weyn ee gobolka, marka laga soo taggo deegaanka Jowle oo hoostagga Degmada Xarardheere.