Ciidamada oo ku sii siqaya Degmada Jamaame

Madaxweyne Kuxigeenka ayaa sheegay in dagaalka khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay Shabaabka, ciidamadana ay ku boorinayaan in ay sii wadaan.

Ciidamada ayaa la sheegaya in waddada laamiga iyo kuwa qarda-jeexa ay ka bixinayaan miinooyin la sheegay in Shabaabku ay ku aaseen, iyagoo sidoo kalena hagaajinaya buudooyinkii la jaray.