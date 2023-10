Ciidamada oo soo afjaray Shabaabkii lagu hareereeyay Gobolka Shabellaha Dhexe

Shabaabka ayaa maalmo badan ku fara-adaygayay, sidii ay u siii joogi lahaayeen Ciid Ciidka iyo guud ahaanba deegaanka Cali Fooldheere, iyaga oo is tusay in uu yahay dhul ku wanaagsan gabaadka, kana soo qaadi karaan weeraradooda gaadmada ah.

Qaraxyo waaweyn ayaa shalay illaa caweyskii xalay laga maqlayay deegaankaasi, sababtuna tahay weerar dhanka cirka ah oo jiray iyo Shabaabka oo la sheegayo in miinooyinkii ay aaseen la beegsanayeen gaadiidka gaashaaman ee Ciidanka ATMIS oo gudaha u galay goobihii ay ka dagaalamayeen. Tani waxay fududeysay in raaca dambe ciidamadu ay si fudud ku gaaraan godadkaasi, Shabaabkuna ay noqdeen wax la dila iyo wax kaloo u firxada dhulka hawdka ee webiga.

Ciidamadii is garabsanayay ayay caqabad badani ka qabsatay in si dhakhsa ah u soo afjaraan maleeshiyada, ka dib miinooyinkii la sheegay inay ku wareejiyeen godadkii ay qaarka hoose kula jireen.