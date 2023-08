Ciidamada qabtay Ceelbuur oo u diyaarsan inay ka hortaggaan weerar la mid ah kii Cowsweyne

Kolka ciidamada cusub gaaraan Ceelbuur ayaa lagu wadaa in hawlgalo sifeyn ah ka bilaabaan daanta galbeed ee magaalada, halkaas oo ay dhici karto in Shabaabku magaalada ka soo weeraraan, waana goobtii ay magaaladaasi uga baxeen, markii ciidamadu ay galabnimadii Jimcaha la wareegayeen.

Nuur Xasan Guutaale, Gudoomiyaha Degmada Ceelbuur ayaa sheegay in mar kasta ay filayaan in Shabaabku soo weeraraan Ceelbuur, balse ay diyaar u yihiin in ay ka hortaggaan.