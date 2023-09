Ciidamadii fashiliyay qaraxyadii Dhuusamareeb oo ballanqaad loo sameeyay

Duqa Dhuusamareeb ayaa sheegaya in mudnaantooda la siin doono ciidamada ku dhiiraday in qaraxyadaasi joojiyaan.

Maamulka Magaalada Dhuusamareeb ayaa shaaciyay in la abaalmarin doono ciidamadii amniga ee saakay ka hortegay labadii qarax ee lala damacsanaa in dhibaato looga gaysto magaaladaasi.