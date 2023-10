Ciidanka ATMIS oo banneeyay xeradoodii Degmada Raage Ceelle (SAWIRRO)

“Wareejintan waxay ahayd in la sameeyo bishii September, laakiin sida aad la wada socotaan, Dowladda Federaalka Somaliya waxay codsatay in la joojiyo farsamo ahaan dhimista ciidamada, taasoo Golaha Nabadda & Ammaanka Midowga Afrika uu isku raacay.” Ayuu yiri Korneyl Sibondavyi.

Madaxa Saadka ee ATMIS, Korneyl Jean Bosco Sibondavyi oo shalay ka hadlayay munaasabadda wareejinta ee saldhigga Raage Ceelle ayaa tilmaamay in wareejintan ay ahayd in la sameeyo bishii hore, balse dib loogu dhigay codsiga Dowladda Federaalka.

Taliska ATMIS ayaa bartamihii bishii September wareejiyay saldhigoodii deegaanka Biyacadde ee Gobolka Shabellaha Dhexe, tallaabadaas oo bilow u ahayd wejiga labaad ee qorshaha lagu yareynayo tirada Ciidanka ATMIS ee dalka ku sugan. Qorshahaasi oo ahaa in dhammaadkii bishaasi dalka laga saaro saddex kun oo askari ayaa dib loo dhigay, ka dib markii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu codsaday in muddo saddex bilood ahi la hakiyo dhimista ciidamadaasi, waxaana codsigiisa taageeray Ururka Midowga Afrika iyo dalalka ay ciidamadu ka joogaan Somaliya.