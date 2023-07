Ciidanka Israel oo hawlgal ballaaran ka wada Daanta Galbeed (SAWIRRO)

Maamulka Israel ayaa la fahamsan yahay in ay la yaab ku noqotay qarax bartamihii bishii hore ee June lagu dhaawacay toddobo ka mid ah Ciidanka Israel, xilli ay hawlgal ka wadeen xeradaasi. Qaraxa ayaa ahaa miino waddada dhinaceeda lagu aasay oo lala eegtay gaari ay wateen ciidamadooda, waana dhacdadii ugu horreysay ee ceynkeeda ah oo laga soo wariyo xerada qaxootiga iyo Daanta Galbeed ee la haysto muddo ku dhow 20 sano, taas oo keentay in Israeliyiintu ay maanta weerar saf ballaaran ku qaadaan xeradaasi.

You may also like