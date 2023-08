Ciidanka ku wajahnaa Gobolada Dhexe oo weerar culus la kulmay

Labada dhinac ayaa la sheegay in muddo hal saac ka badan ay ku wada dagaalamayeen deegaankaasi, oo 30-kii bishii October laga saaray maleeshiyada Al Shabaab, ka dib in ka badan 10 sano oo ay ka arriminayeen.

Wararka ayaa sheegaya in labada ciidan ay kala shakiyeen, isla-markaana ay keentay in dagaal culus uu ku dhex maro deegaankaasi.