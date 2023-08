Ciidanka NISA oo duleedka Muqdisho ku toogtay nin kaxeynayay gaari lagu soo raray walxaha qarxa

Taliska NISA iyo Warbaahinta Qaranka midna ma sheegin halka uu gaarigu ka yimid iyo goobta uu bartilmaameedku ahaa, marka laga soo taggo in qaraxa la doonaayay in lagu waxyeeleeyo shacabka Soomaaliyeed.

Warbaahinta ayaa sheegtay in ciidamadu ay la wareegeen gaarigii lagu soo raray walxaha qarxa, oo ay sheegtay in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.