Ciidanka NISA oo Muqdisho ku toogtay nin ka tirsanaa Shabaab, mid kalena gacanta ku dhigay

Ka hor inta aan gacanta lagu soo dhigin ninkan ayaa la sheegay in uu isku dayay in goobta uu ka baxsado, balse aysan ciidamadu seegin in ay gacanta ku soo dhigaan, isagoo kooreysan amaba kalareysan.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in ay is rasaaseyn dhex martay labada dhinac, isla-markaana ay ciidamadu ku guuleysteen inay dilaan mid ka mid ah, kii kalena ay gacanta ku soo dhigaan, isagoo dhaawac ah.

Warbaahinta Qaranka ayaa sheegtay in Ciidanka NISA ay heleen xogta raggaasi, oo sida ay sheegtay uu ujeedkoodu ahaa in ay dil ka gaystaan degmadaasi.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay ku soo baxeen raggan, xilli ay qorsheynayeen in ay dil ka gaystaan xaafadda Macalin Nuur ee Degmada Dharkiinley, gaar ahaan Waddada Jaamacadaha qaybteeda Dharkiinley.