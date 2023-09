Cumar Cabdirashiid oo ku baaqay in la taageero dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab

Waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la qiro shaqada wanaagsan ee ay Ciidanka Xoogga Dalka iyo xoogaga deegaanka ka qabteen gulufka ka dhanka ah Al Shabaab.

Waxa uu sheegay in Shabaabku ay khatar ku yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay in Dowladda Federaalka lagu garab istaaggo qorshaheeda ay xididada ugu siibeyso kooxaha argagixisada.

Raysal Wasaarihii hore ee dalka ayaa ku taliyay in Dowladda Soomaaliyeed lagu garab-siiyo dagaalka ay dooneyso in ay dalka kaga saarto maleeshiyadaasi.