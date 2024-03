Daacish oo sheegatay masuuliyadda weerarka ka dhacay Moscow

Weerarka ayaa sababay in dab weyn uu qabsado dhismaha hoolka Crocus. Warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaana sheegtay in saqafka sare ee goobta uu qayb ka soo dumay.

Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in raggii weerarka gaystay ay u suurtagashay in ay ku baxsadaan gaari cad oo Renault ah.

Inta la ogyahay 40 qof ayaa ku dhimatay weerarka, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacantay, sida ay ku warantay Wakaaladda Wararka Ruushka ee Taas.