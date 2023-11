Dad hor leh oo ku geeriyooday fatahaadda Beledweyne

Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee SODMA ayaa sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in ay kordhaan roobabka ka da’aya dalka ee ka dhashay isbedelka cimilada, ayna sababtay duufaanka El-nino.

Iskuduwaha Wasaaradda Gargaarka & Maareynta Masiibooyinka Hirshabelle, Cabdisalaan Faarax Maxamed ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay fatahaadda Beledweyne ay hadda gaartay 13 qof. Tani ayaa ka dhigan in 5 qof ay ku korortay tirada dadkii Talaadadii la shaaciyay in fatahaaddaasi ku geeriyoodeen.