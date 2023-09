Dad loo qabqabtay qaraxii Beledweyne iyo tirada dhimashada oo korodhay

Axmed Cali Aadan, Taliyaha Booliska Beledweyne ayaa tilmaamay in sidoo kale uu goobta ku geeriyooday ninkii damiinka ka ahaa gaarigaasi ee soo geliyay magaalada. Waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in ninkaasi aanu la socon in gaariga uu ku raran yahay walxaha qarxa. Ninkan ayuu sheegay inuu ahaa nin si weyn looga garanayay magaalada, uuna ku shaqeysan jiray gudbinta gaadiidka ganacsiga ee isugu kala goosha Gobolada Dhexe.

