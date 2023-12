Dad u badan kuwo isku qoys ahaa oo lagu laayay Marinka Gaza

Xafiiska Raysal Wasaare Netanyahu ayaa sheegay in Raysal Wasaaruhu uu Mareykanka u caddeeyay in Israel ay sii wadi doonto duulaankeeda Gaza, illaa iyo inta ay ka gaareyso hadafkeeda.

“Shaqaalaha Qaramada Midoobey iyo dadka rayidka ah ee Gaza ma ahan in la bartilmaameedsado. Dagaalkani waa in uu dhammaadaa.” Ayuu yiri Achim Steiner.