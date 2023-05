Dadka reer Puntland Puntland oo saaka u dareeray Doorashada Goleyaasha Deegaanka (SAWIRRO)

Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland ayaa codbixiyeyaasha ugu baaqay “Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku dhaqan soddonka degmo ee doorashadu ka dhaceyso inay dulqaad muujiyaan, inay safafka istaagaan, inay is ixtiraamaan iyo inaanay iyagu shaqada adkeynin, hadday is riixriixaan, qofna aanu qofka kale ka hormarin.”

