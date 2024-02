Dadkii ku soo barakacay Rafah oo mar kale barakacaya

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in Israel ay duulaankeeda Rafah iclaamisay, xilli dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool ay wajahayaan cunto yari ba’an iyo biyo la’aan, iyadoona Israel ay hortaagan tahay in gargaar mug leh uu gaaro Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha aaya sheegay in cadaadiska militari uu keeni doono in la haysteyaasha Israeliyiinta dib loogu soo celiyo guryahooda, sidaasi daraadeedna ay hawlgalkoodu ballaarin doonaan.

Qiyaastii 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo horey loogu khasbay in ay u barakacaan deegaanka Rafah ayaa hadda bilaabay in ay dib uga barakacaan, ka dib markii Israel ay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay hawlgalo dhinaca dhulka ah ka samayn doonaan deegaankaasi.