Dadkii soo barakacay oo si khasab ah looga saaray Isbitaalka Al-Shifa

“Waxaan si cad u beeninaynaa warka been abuurka ah ee ka yimid Ciidamada Israel, waxaana idiin sheegaynaa in qori caaradii na loogu khasbay in aan isbitaalka ka baxno.” Ayuu yiri Mohammed Zaqout.

Taliska Militarga Israel ayaa beeniyay in barakacayaasha ay si khasab ah uga saareen isbitaalkaasi, balse ay ka jawaabayeen codsi uga yimid Madaxa Isbitaalka Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, kaas oo ay sheegeen inuu ka dalbaday in dadka rayidka ah ay helaan marino nabdoon oo isbitaalkaasi ay uga baxaan.

Nin dhakhtar ah oo ku sugan isbitaalka ayaa Al Jazeera u sheegay in abaarihii 9-ka subaxnimo lagu amray in hal saac ay uga baxaan isbitaalka, balse ay u sheegeen inaysan suurtagal ahayn, maadaama aysan haysan ambalaas ama gaadiid lagu daadgureeyo bukaanada.