Dagaal ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay Degmada Ceelbarde

Ceelbarde oo dhacda xadka Somaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa ka socday qorshe la doonayay in lagaga bilaabo abaabul ciidan, oo ku aaddan wejiga labaad ee hawlgalka uu ujeedkiisu yahay in maleeshiyada Al Shabaab lagaga saaro Degmooyinka Rabdhuure iyo Tiyeeglow ee gobolkaasi.

