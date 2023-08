Dagaal culus iyo duqayn ka dhacday Gobolka Jubbada Hoose oo Shabaab badan lagu dilay

Wararka ayaa intaasi ku daraya in intii uu dagaalku socday ay jirtay duqayn ka dhacday aagaggii ay Shabaabku ka dagaalamayeen, taa oo sahashay in ay firxadaan.

Afhayeenka ayaa xusay in hawlgalka oo ka dhacay inta u dhaxeyso deegaanada Janaay Cabdalle iyo Beerxaano ay ciidamada ku dileen Shabaab fara-badan. Waxa uu sheegay in Shabaabku ay ka carareen meydadka laba iyo labaatan nin, isagoona dhankooda sheegay in hal askari kaga dhintay dagaalka, laba kalena ay kaga dhaawacmeen.