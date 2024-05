Dagaal culus oo ka dhacay Gobolka Shabellaha Hoose

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabku ay u muuqdeen kuwo doonaya in ay ciidamadu ka qabsadaan deegaankaasi, sidii dhowr jeer oo horeba dhacday, inkastoo aysan weerarkan u adeegsan gaadiidka lagu soo raro walxaha qarxa ee ay mararka qaarkood weeraradooda ku bilaabaan.

You may also like