Dagaal culus oo ka socda Magaalada Garoowe

Golaha Wasiirada Puntland ayaa 4-tii bishii May ansixiyay in tirada xisbiyada laga dhigo shan, taas oo muddooyinkanba ay mucaaradka ka biyo diidanaayeen, iyagoona ku sheegay mid uu Madaxweyne Deni ku sii dheereysanayo muddo xileedkiisa, oo haatan ay lix bilood uga harsan tahay.

Madaxtooyada Puntland ayaa u muuqato mid dhegaha ka fureysatay baaqii mucaaradka, ee ahaa in la joojiyo qorshaha socda ee ku aaddan in Xildhibaanada Baarlamaanka ay furaan dastuurka, si wax ka bedel ugu sameeyaan qodobka la xiriira tirada xisbiyada siyaasadda Puntland oo hadda saddex ah, balse ay Madaxtooyadu dooneyso in illaa shan la gaarsiiyo.