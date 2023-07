Dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay Gobolka Gedo

Waxa kaloo uu sheegay in Shabaabku ay u muuqdeen kuwo doonayay in ay la wareegaan gacan ku haynta xeradaasi, balse aanay u suurtagelin.

Aadan Xaashi Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa Dhacdo.com u sheegay in ciidamadu ay ka hortaggeen in Shabaabku la wareegaan xeradaasi.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ay si weyn isaga caabiyeen weerarkaasi, isla-markaana ay maleeshiyadii Shabaabka ku khasbeen in ay dib u gurtaan.