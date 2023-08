Dagaalka dalka Itoobiya oo sii xoogeysanaya

Shacabka reer Gonder ayaa sheegay in dagaalka Axaddii ka bilowday magaalada uu soconayay illaa Isniintii, isla-markaana uu dad fara-badan ku khasbay in ay guryahooda ka cararaan.

Dagaalka ka socda gobolkaasi ayaa la sheegaya in hadda uu ku fidayo gobolka intiisa kale, iyadoo dagaalku uu keenay in Dowladda Federaalka ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah.