Dagaalka Falastiiniyiinta iyo Israel oo laga digay in weji kale uu yeesho

Xoghaye Guterres oo Warbaahinta kula hadlayay Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York ayaa dhinacyada ka codsaday in ay ka fogaadaan in colaadda ay saameyso goobaha nabdoon ee Bariga Dhexe.

Xisbullah ayaa la sheegaya in ay dhaqdhaqaaqyo ka waddo xadka, iyadoona laga cabsi qabo in dagaal uu haatan ka qarxo khadka buluugga ee kala qaybiya Lubaan iyo Israel, waana goob ay amnigeeda sugaan Ciidanka Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobey.

Xoghayaha ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay ka hortaggaan in dagaalka uu ku baaho dhul hor leh, xilli ay sii kordheyso xiisadda ka dhex taagan Xoogaga Xisbullah ee fadhigoodu yahay dalka Lubnaan iyo Maamulka Israel.

Xoghayaha ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay suurtagalnimada in dagaalku uu ku wada fido gobolka oo dhan.