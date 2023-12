Dagaalka Gaza oo u muuqdo mid hal dhinac u batay

Khan Yunis oo billihii October iyo November ay ku soo barakaceen dad hal milyan oo qof lagu qiyaasay ayaa mar kale lagu cadaadiyay in ay ka barakacaan halkii markii hore la faray in ay u guuraan. Qoysaska ayaa gaaraya jiidda koonfureed ee Gaza, gaar ahaan deegaanka Rafah, oo xitaa ay duqaymuhu ka socdaan.

