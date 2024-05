Dagaalka ka socda deegaanka Rafah oo kululaaday

Jimcihii, Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka (CENTCOM) ayaa sheegay in gaadiidkii ugu horreyay oo gargaar raashiin ka qaada dekedda macmalka ah ee ay ka dhiseen xeebta Gaza ay geeyeen bakhaarada Qaramada Midoobey, iyadoo markaasi laga jawaabayo digniinaha la xiriira in xaaladda bani’aadantinimo ee ka jirta dhulka go’doonsan ay qarka u saaran tahay inay faraha ka baxdo.

Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari ayaa sheegay in uu qorshuhu yahay in la wiiqo cududda Xamaas ee koonfurta Marinka Gaza, gaar ahaan Rafah.

Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa duqayn culus ku haya Rafah, iyagoo xitaa garaacaya waqooyiga deegaankaasi, oo aan ku jirin meelaha ay Israel sheegtay inaysan hawlgalka ka samayn doonin. Israel ayaa horey u iclaamisay in hawlgalka ay marka hore ka samayn doonto bariga iyo koonfurta Rafah, waana meelaha ay dadka ku wargelisay in ay banneeyaan.