Dagaalka Suudaan oo weji kale yeeshay, cagtana saaray waddada burburka iyo halaaga

Digniinta Qaramada Midoobey ayaa imaanaysa, iyadoo in muddo ahba Beesha Caalamka loogu baaqayay in ay si dhab ah uga hortagto Suudaan oo ku sii socoto waddada burburka iyo halaaga.

Dhanka kale Dowladda Masar ayaa sheegtay in 13-ka bishan ay martigelin doonto shir madaxeed ay dalalka deriska la ah Suudaan ka yeelanayaan dagaalka ka socda dalkaasi. Shirka ayay sheegtay in looga hadli doono, sidii loo soo afjari lahaa colaadda Suudaan.

Gobolka Darfur oo kale ayaa waxaa la sheegay in uu ka socdo kufsi, dil iyo beegsi qowmiyadeed, waana gobolka loo tiriyo in inta badan ay ka soo jeedaan Xoogaga RSF, balse waxaa sidoo kale degan Carabta isbahaysiga la ah Ciidamada Militariga, kuwaa oo qayb ka ah dadka sida la sheegay la beegsanayo.