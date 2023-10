Dagaalka Xamaas iyo Israel oo galay maalintii labaad

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay si buuxdo u garab taagan tahay Israel, ayna xaq u leedahay in ay is difaacdo.

Wasaaradda Caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in duqaynta ku socoto Gaza ay ku dhinteen 256 qof, halka 1,778 kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaraddu waxay sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan 20 carruur ah, kuwa dhaawaca ahna ay ka mid yihiin 121 carruur ah.

Israel ayaa qiratay in 250 Israeliyiin ah lagu dilay dagaalka, 1,000 kalena ay ku dhaawacmeen. Israel waxay kaloo sheegtay in ay jiraan Israeliyiin badan oo ay maxaabiis ahaan u kaxeysteen Xoogaga Xamaas.