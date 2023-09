Dalalka ay ciidamadu ka joogaan dalka oo taageeray baaqii Madaxweyne Xasan Sheekh

Dowladda Federaalka ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ka codsatay in saddex bilood dib loo dhigo bixitaanka ciidamadaasi, sababo ku aaddan in Ciidanka Xoogga Dalka ay ku foogan yihiin hawlgalka ballaaran ee ka socda Gobolada Dhexe, taasina aanay ciidamadu u saamaxeynin in ay la wada wareegaan dhammaanba saldhigyada ay banneynayaan Militariga ATMIS.

