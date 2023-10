Dalalka Bariga Dhexe oo qaylo dhaan ka muujiyay xaaladda Gaza

Militariga Israel ayaa sheegay in ay bilaabayaan wejiga xigga ee hawlgalkooda Marinka Gaza, iyagoona dadka rayidka ah ugu yeeray in ay banneeyaan waqooyiga Gaza.

Boqortooyada Sacuudiga oo garowsan in Mareykanku uu Israel ku gacan siinayo duulaankeeda Gaza ayaa ugu baaqday in uu wax ka qabto carrada sii kordheysa ee shacabka gobolka.

Madaxweyne El-Sisi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ixtiraamo madaxbannaanida iyo mowqifka dalkiisa, ka dib markii Jimcihii ay diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ku soo dhaceen Magaalooyinka Masar ee Taba iyo Nuweiba oo u dhow xuduudda Israel, ayna ku dhaawacmeen lix qof.

“Waxaan ka digaya in colaadda Gaza ay horseeddo in dagaalku uu ku fido gobolka oo dhan, iyada oo aan loo eegin meesha ay ka timaado.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweyne Erdoğan ayaa shacabka Turkiga ugu baaqay in ay ka qayb qaataan bannaanbax ballaaran, oo maanta lagu qabanayo Garoonka Ataturk ee Magaalada Istanbul, isagoona sheegay in bannaanbaxaan uu yahay mid lagu xoojinayo taageerada Turkiga ee Falastiiniyiinta.