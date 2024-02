Dalalka G7 oo ka horyimid dhibaatada ay Israel ka waddo Daanta Galbeed

Reer galbeedka ayaa isku dayaya in ay iska dhaqaan fadeexadda ka qabsatay in ay ku guuldareysteen hirgelinta Dowladda Falastiin iyo inaanay waxba ka qabanayn Israel oo si joogto ah ugu xadgudubta shuruucda caalamiga ah.

Tajani ayaa intaasi ku daray “Ujeedada ah in la gaaro xalka laba dowladood, iyada oo loo marayo joojinta dagaalka Gaza ayaa ogolaan doonta xorriyadda shuruud la’aanta ah ee in la sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta iyo caawinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee u baahan gargaarka bani’aadantinimo. Markaas wada-xaajoodyada bilaaban doono waxaan rajeynaynaa inay horseedaan nabad.”

Dhanka kale Antonio Tajani, Wasiirka Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa sheegay in dowladaha G7 ay taageersan yihiin rabitaanka ah in la gaaro xalka laba dowladood, iyadoo markaasi la yegleelayo dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ka barbar dhalata Israel.