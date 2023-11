Degmada Luuq ee Gobolka Gedo oo laga wada barakacay

Hay’adda ayaa sheegtay in illaa 29 qof ay ku dhinteen daadadka iyo fatahaadaha is wata ee ka jira gobolada dalka qaarkood, isla-markaana ay roobabka dayrta ee dalka ka da’aya ay saameeyeen 850,000 oo qof.

Cabdullaahi Muudey ayaa yiri “Webiga oo mari jiray wareeggii S-ta ahaa ee magaalada ku soo wareegi jiray ayaa dhexda ka soo go’ay, oo webiga kale ayuu biyaha ku daray. Meesha Aargada ay dhihi jireen, illaa Cakaara ayuu webigu soo maray, oo webiga kale ayuu ku daray. Qaybta hoose way go’an tahay, garoonka diyaaradaha iyo dhankaas way go’an yihiin, dhankaan korena gooni ayay u go’day.”

Daadadka iyo fatahaadaha is biirsaday ayaa dadka ku khasbay in ay isaga baxaan magaalada, xaafadihiina ay noqdaan kuwo cidlo ah.