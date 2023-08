Deni “Niyad muddo kororsi naguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay”

“Waxaan soo dhaweynaya xisbiyada buuxiyay shuruudaha oo xisbiga noqday, waxaana rajeynaya in la isku ixtiraamo.” Ayuu yiri Madaxweynuhu oo intaa raaciyay “Waxaan rajeynaya Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bani’aadamka ah wuxuusan rabin lagu jujuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan.”

Madaxweyne Deni ayaa hoosta ka xariiqay in uu diyaar u yahay in mar kale uu u tartamo Doorashada Madaxtinimada Puntland, iyadoo markaan lagu tartamayo nidaamka axsaabta badan.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in doorashada uu xilligeeda ku qabto.