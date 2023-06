Deni oo furay Kalfadhigii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka Puntland (SAWIRRO)

“Doorashooyinka ka dhacay Puntland waxay baal cusub u fureen tubta dowlad dhiska Soomaaliyeed, waxayna soo jiiteen indhaha Beesha Caalamka, oo arkay in dadka Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan hannaanka doorashooyinka dimoqraadiga ah, haddii ay helaan madax ay ka go’an tahay in talada ka qaybgeliyaan shacabka.” Ayuu yiri Madaxweynaha.

