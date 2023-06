DF oo sheegtay in la xakameeyay weeraradii Shabaab ee Magaalada Muqdisho

Wasaarada Amniga ayaa sheegtay in tani ay ku timid Dowladda Federaalka oo wax ka weyn ka bedeshay hannaankii ay ciidamada amniga ku sugi jireen amniga magaalada iyo hay’adaha ammaanka oo magaalada ka dhaqangeliyay qorshihii xukuumadda ee loogu magac-daray (Xeerka Xakameynta Hubka Caasimadda), ee magaalada lagaga mamnuucayay in lagu dhex qaato qoryaha waaweyn iyo gaadiidka dagaalka.

