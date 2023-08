Dibadbaxayaal weeraray Safaaraddii Faransiiska ee Niger

Isbahaysiga NATO ayaa ka baqdin qaba in xoogaga calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ee Wagner ay ku fidaan Niger, inkastoo Taliska Militariga aanay kala caddayn inay doonayaan in ay xulafo la noqdaan Moscow iyo in kale.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa sheegay in sii wadidaa iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha ee Mareykanka kala dhaxeeya dalkaasi uu ku xiran yahay sii deynta Bazoum, oo tan iyo Arbacadii ku jira xabsi guri iyo in si degdeg ah loo soo celiyo nidaamka dimoqraadiyadda ee dalkaasi.

Ururka Dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika (ECOWAS) ayaa goor dambe oo Axaddii ah shaaciyay in ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen Niger. ECOWAS ayaa ku goodisay in ay cudud militari adeegsan doonto, haddii Taliska Militarigu aanu muddo toddobaad ah ku soo celin Dowladdii Madaxweyne Bazoum.

General Abdourahmane Tchiani (Omar) ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in uu yahay hoggaamiyaha dalka, ka dib markii uu sheegay in ay xilka ka qaadeen Madaxweyne Bazoum.