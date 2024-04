Digniin hor leh oo laga soo saaray fatahaado iyo daadad la filayo inay dalka ka dhacaan

Fatahaadaha iyo daadadka is biirsaday ayaa waxaa xilligaasi ku dhintay in ka badan 100 qof, waxaana ku barakacay in ka badan hal milyan oo qof, sida uu sheegay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Shacabka ku dhaqan webiga hareerihiisa ayaa iyana lagu la taliyay in ay carro-tuur ku buuxiyaan meelaha ay u arkaan in webiga uu ka jabsan karo, si loo yareeyo saamaynta khatarta fatahaadda.