Diyaarad ay la socdeen 74 qof oo lagu soo riday dalka Ruushka

Gudoomiyaha Gobolka Belgorod, Vyacheslav Gladkov ayaa sheegay in 65 ka mid ah dadkii diyaaradda la socday ay ahaayeen maxaabiis reer Ukraine ah, kuwaa oo Moscow ay ugu talagashay in ay ka mid noqdaan maxaabiista la wareejinayo, sida uu yiri.

Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in maxaabiistan la qorsheeyay in ay qayb ka noqdaan maxaabiis is dhaafsi ballaaran, oo ay labada dal qorsheynayeen inay sameeyaan.

Wasaaradda ayaa sheegtay in maxaabiista dagaal la doonayay in ay qayb ka noqdaan qorshaha socda, ee ay dhinacyadu isku weydaarsanayaan maxaabiista.