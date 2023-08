Diyaaradaha dagaalka oo dhuunta u galay Shabaabka Gobolada Dhexe

Weerarada cirka ayaa la sheegay in ay xakameeyeen dhaqdaqaaqyadii maleeshiyada, taas oo ciidamada fursad u siineysa in ay si mug leh isugu fidiyaan dhulka la doonayo in laga sifeeyo kooxaha argagixisada.

Diyaaradaha ayaa la sheegaya in ay beegsanayaan goob kasta oo la soo sheego in dhaqdhaqaaq ka wadaan maleeshiyada Shabaabka, xitaa marka ay noqoto dhanka Gobolada Koonfureed.