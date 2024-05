Dowladaha Ireland, Spain iyo Norway oo aqoonsaday Dowladda Falastiin

Raysal Wasaaraha Norway, Jonas Gahr Store ayaa dhankiisa muujiyay in dunida ay ka daashay colaadda ku soo noqnoqotay gobolka, xalka ugu muhiimsan ee lagaga gudbi karaana uu yahay in la helo xal siyaasadeed oo heshiis ay ku yihiin Falastiiniyiinta iyo Israel.

“Waxaan rajeynaynaa in aqoonsigeenna iyo sababaheenna ay ka qayb qaataan in dalalka kale ee reer galbeedku ay wadadaas raacaan.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha Spain.

Raysal Wasaare Harris ayaa sheegay in ay rajeynayaan in dalalka kale ee Yurub ee iyana ay aqoonsadaan Dowladda Falastiin.