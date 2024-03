Dowladda Federaalka oo shaacisay in Isniinta ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadan

Wasiir Roobow ayaa intaasi ka dib sheegay in berrito oo ku beegan 11-ka bisha March ay tahay in dadku soomaan.

Wasiirka Diinta & Awqaafta ee Xukuumadda Federaalka, Mukhtaar Roobow Cali ayaa sheegay in Isniinta ay tahay maalinta 1aad ee bisha Ramadan, isagoo sheegay in dad meelo kala duwan jooga ay wasaaradda u sheegeen inay arkayn bilashada bisha.

Dowladda Federaalka ayaa caawa ku dhawaaqday in Isniinta berrito ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee Ramadan, ka dib markii ay sheegtay in curashada bisha laga arkay meelo ka mid ah dalka.