Dowladda Koonfur Afrika oo xiriirka u jareysa Israel iyo Safaaradda Israel oo la xirayo

Magaalooyinka Koonfur Afrika ayaa waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacayay dibadbaxyo looga dalbanayo dowladda in ay xiriirka u jarto Israel iyo in Israel ay joojiso gabood-falada ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta ee muddada dheer baadigoobka ugu jiray in ay yeeshaan dowlad ka madaxbannaan gumeystaha.

Dowladda Koonfur Afrika ayaa ku howlan in ay albaabada isugu laabto Xarunta Safaaradda Israel ee Magaalada Pretoria, ka dib markii Xildhibanaada Baarlamaanka ee dalkaasi ay meelmariyeen in la xiro Safaaradda.