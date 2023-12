Dowladda Malaysia oo soo saartay awaamiir ka dhan ah maraakiibta Israel

Bayaanka ayaa lagu sheegay in Kuala Lumpur ay ku kalsoon tahay in go’aankeedaan aanu wax saamayn ah ku yeelan doonin ganacsiga caalamiga ah.

Bayaanka ayaa lagu sheegay in Xukuumadda Kuala Lumpur ay xayiraad ku soo rogtay markab kasta oo u socda Israel in shixnadiisa ka soo dejiyo Dekedaha Malaysia, si isagoo faaruq ah uu ugu socdaalo Israel.

“Dowladda Malaysia ayaa go’aansatay in aysan aqbalin in maraakiib ka babanaya Calanka Israel ay ku soo xirtaan dalkeeda.” Ayaa lagu sheegay bayaanka.