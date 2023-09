Dowladda oo bilaabeysa inay mushaar siiso xoogaga deegaanka ee Macawiisley

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa wax ka bedel ku sameeyay istiraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Shabaabka, waana istiraatiijiyadda ay ciidamadu isugu furayaan waddooyinka tuulooyinka, deegaanada iyo magaalooyinka loo socdo in la xoreeyo, iyadoo aan maleeshiyadaasi fursad loo siineynin in ay ku soo laabtaan dhulka u dhaxeeya.

