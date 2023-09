Dowladda oo ka hadashay sababta ciidamada uga soo baxeen Ceelbuur

Waxa uu sheegay in ciidamadu wajahayaan dhul uu Shabaab ku xidideystay, isla-markaana ay markii hore caqabado ka qabsadeen, sidii waddooyinka la isugu furi lahaa, haddase uu yoolkoodu yahay, in marka hore ay xaqiijiyaan isu socodka, ka dibna ay gaaraan magaalooyinka iyo deegaanada la xoreynayo.

“Waddooyinkii ayaanan isu xirneyn oo isu socodka ayaa la rabaa hadda in la hagaajiyo, waana shaqooyinka halkan aanu u joogno. Aad iyo Aad ayay u sahlan tahay in maanta Ceelbuur la taggo, laakiin waxaa muhiim ah inay isku xiran yihiin ciidamada, meel kastoo ay joogaan.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka oo ku sugan furimaha dagaalka ee Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa sheegay in hadda uu socdo dib-u-qaabeynta dagaalka uu qorshuhu yahay in Shabaabka lagaga saaro dhulka ay kaga harsan yihiin deegaanada Galmudug.