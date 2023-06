Dowladda oo la wareegtay guri loo adeegsanayay qalqalgelinta amniga Muqdisho

“Waxaa kaloo xusid mudan in maanta gurigii ama goobtii laga soo tuuray hoobiyaha ay Khawaarijtu u diyaarisay inay u isticmaasho goob ay dadka shacabka ah ku dhibaateyso in ciidamada ammaanka haatan ku sugan yihiin, waxaana la rajeynaya in dowladdu ay la wareegto, illaa iyo inta si cad gacanta loogu soo dhigayo dadkii falkaasi ku lugta lahaa.” Ayuu yiri Doodisho.

Afhayeenka ayaa sheegay in kooxdii weerarka ka dambeysay ay ka baxsatay goobta, balse waxaa uu sheegay in lagu raadjoogo.