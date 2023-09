Dowladda oo shaacisay tirada Al Shabaab looga dilay dagaalkii Gobolka Mudug

Wasiirka Amniga Galmudug, Maxamed Cabdi Aadan (Gaboobe) ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dadku maqli doonaan is bedelo waaweyn, oo ciidamadu ka sameeyeen furimaha dagaalka.

Waxa kaloo warsaxaafadeedka lagu sheegay “Waxaa ka go’an Dowladda Federaalka oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed in la ciqaabo dhagarqabeyaasha Khawaarijta ah ee ku dhiiran falalka shacabka iyo dalka lagu dhibaateynayo, isla-markaana ka dhaga-adayga in ay ka haraan fekerka iyo ficilada Khawaarijta.”